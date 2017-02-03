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Aziz Yıldırım'ın itirazı Beşiktaş'a yaradı

Aziz Yıldırım'ın itirazı Beşiktaş'a yaradı.17381
  • Giriş : 03.02.2017 / 16:27:00

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yaptığı başvuru Beşiktaş'a yaradı.

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Fenerbahçe'nin Pazartesi gününe denk gelen maçları üzerine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın yaptığı başvuruyla Pazartesi günleri mücadele veren Beşiktaş başarısına başarı ekledi.

Ligde sezonun geride kalan haftalarında pazartesi günleri maç oynamalarının tribünlerini etkilediği iddiasıyla isyan eden ve Futbol Federasyonu'na başvuran Fenerbahçe'nin aksine Beşiktaş ve Galatasaray, hafta sonu doluluk ortalamalarını hafta içi de büyük ölçüde yakaladı.

Beşiktaş hafta sonu 29 bin 460, hafta içi ise 26 bin 665 kişiye oynarken, Fenerbahçe ise hafta sonu 22 bin 859, hafta içi ise 7 bin 946 kişinin önünde oynadı.

Bu değer Galatasaray'da ise hafta sonu 25 bin 337, hafta içi ise 17 bin 989 oldu ve Galatasaray ile Beşiktaş'ta büyük farklar ortaya çıkmadı.

Fenerbahçe'ye göre Beşiktaş pazartesi maçına 3.3 kat daha fazla taraftar çekerken, Galatasaray ise hafta içi maçlarında 2.26 katlık fark attı.

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