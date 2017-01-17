Aziz Yıldırım'ın ses kayıtlarına engelleme
Mahkeme, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve diğer yöneticilerin sosyal medyaya servis edilen ses kayıtlarının erişimini engelleme kararı aldı.
3 Temmuz Şike Operasyonu'nun adli emanette muhafaza edilen bazı kayıtları geçen hafta sosyal medyada yayılmış, F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve diğer yöneticilerin telefon konuşmaları yılın ilk günü bir anda sosyal paylaşım sitelerinde gündem olmuştu.
Bunun üzerine, F.Bahçe, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu ve İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, Youtube üzerinden yayınlanan videoların kaldırılmasına karar verdi. Ancak ses kayıtları bu kez de Twitter'dan servis edildi. Yıldırım da bir kez daha suç duyurusunda bulundu.
DURDURMA KARARI
Bu kez de İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği, 5 Ocak'ta, kayıtlar için durdurma kararı verdi. Kararda şöyle denildi:
"Tapelerin servis edilmesi masumiyet karinesini ihlal edici, beraat eden kişinin (Aziz Yıldırım) kişilik haklarını ihlal edici ve toplum içinde suçlu gösterme mahiyetindedir. Linklerdeki yayın içeriğine erişimin engellenmesine karar vermek gerekmiştir."
DİĞER HABERLER
Beşiktaş'tan flaş Mehmet Ekici itirafı!
Beşiktaş'tan transferi yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici hakkında açıklama geldi.
Mehmet Ekici'den Trabzonspor'a tarihi rest
Mehmet Ekici'nin transferinde işler bir türlü yoluna girmiyor.
Süper Lig'de şok istifa! Teknik adam bıraktı
Aytemiz Alanyaspor'da deprem yaşandı. Teknik direktör Kalpar istifa etti.
Gregory van der Wiel, Portekiz'e gidiyor
Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Gregory van der Wiel, Portekiz'in dev kulübüne transfer oluyor.
Mehmet Ekici, Fenerbahçe'ye gidiyor!
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşiyor.