Aziz Yıldırım müjdeyi verdi: Bu hafta bitiyor
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, isminin bu güne kadar açıklamadığı yıldız bir oyuncu ile görüşmelerinin devam ettiğini, bu hafta sonuna kadar da transferin bitirileceğini belirtti.
Fenerbahçe'de transfer için hummalı bir çalışma var. Henüz sonuca ulaşılmasa da kısa bir süre içinde öncelikle 10 numara pozisyonunun çözüme kavuşması bekleniyor.
Aziz Yıldırım müjdeyi verdi: Bu hafta bitiyor..
AZİZ YILDIRIM'DAN MEHMET EKİCİ'YE ÖVGÜ: SÖZÜNÜN ARKASINDA DURDU
Fenerbahçe'de transferi yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici için Aziz Yıldırım'a transferi sordum. Öncelikle Ekici'nin tavrını övdü. "Dik durdu, sözünün arkasında durdu" dedi. Transferi için ise "Biz 2 milyon EUro teklif ettik, bekliyoruz" ifadesini kullandı.
"SOSA YEM ATIYOR, O DEFTER KAPANDI"
Ya Sosa dedim.. "Sürekli yem atıyor. Bir geliyorum, bir gelmeyeceğim. Biz de Sosa defterini kapattık" yanıtı verdi. "Sosa terör nedeniyle Beşiktaş'tan ayrıldı. Zaten nasıl dönecek ki?" diye sordum. Bu kez yanıtı, "Terörden kaçmamış.
Eşinin Türkiye'de yaşamak istememesi gibi bir durum da söz konusu değil. Yani menajerinin söyledikleri böyle" oldu. Seçenekler elbette Ekici ve Sosa ile sınırlı değil. Özellikle Güney Amerika'da da alternatifler var. Arjantin, Brezilya, Kolombiya'dan...
"EKSTRA BİR OYUNCA DAHA GELEBİLİR"
Başkana "Peki kimi alacaksınız?" sorusunu yönelttim. İsim vermesini zaten beklemiyordum, vermedi de.. "Basında ismi geçenlerden biri mi?" diye üsteledim. Bu kez, "Hayır. İsmi bugüne kadar basına hiç yansımadı. Görüşüyoruz. Bu hafta sonuna kadar bitebilir" dedi.
Fenerbahçe adına hareketli bir hafta geçecek gibi. Sadece 10 numara pozisyonu için değil ekstradan bir oyuncu daha gelebilir. CUmartesi günü de Divan Kurulu toplantısı var. Belki de Aziz Yıldırım transferi orada açıklar..
HABERTURK
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