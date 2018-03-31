Aziz Yıldırım sert çıktı: Çok konuşuyorsun!
Fenerbahçe'de seçim heyecanı devam ederken kulüp içi gerilim de kendini göstermeye başladı. Aziz Yıldırım, açıklamaları nedeniyle Mahmut Uslu'ya tepki gösterdi.
“Yetiştirme taraftar” açıklamaları nedeniyle tepki alan Mahmut Uslu’nun basın mensuplarına demeç verdiğini gören Aziz Yıldırım, “Mahmut ne konuşuyorsun? Gel şuraya otur” diyerek susturdu.
Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, başkan Aziz Yıldırım’ı kızdırdı. “Yetiştirme taraftar” açıklamaları nedeniyle tepki alan Uslu, Yıldırım’ın yeniden başkan adayı olduğu toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bunu gören Yıldırım, adeta çıldırdı.
Başkan, Mahmut Uslu’nun demeç verdiği sırada “Mahmut ne konuşuyorsun? Gel şuraya otur” diyerek çıkıştı. Bunu üzerine konuşmasını kesen Uslu, Aziz Yıldırım’ın yanına giderek yerine oturdu.
Oldukça sinirlendiği gözlenen Yıldırım, daha sonra Uslu’ya dönerek, “Sana konuşma demiyor muyum? Ne konuşuyorsun?” dedi. Olay sonrası kızardığı gözlenen Uslu da “Yeni yönetimde olup olmayacağımı sordular başkanım” diyerek Yıldırım’a cevap verse de başkan, “Çok konuşuyorsun Mahmut. Yapma bunları” diyerek çıkıştı. Olay sonrası Uslu'nun moralinin bozulduğu görüldü. Aziz Yıldırım, asbaşkan Şekip Mosturoğlu’nun da açıklamalarını uzatmasına sinirlendi. Bir kulüp çalışanını yanına çağıran Yıldırım, Mosturoğlu’nun demecini kısa kesmesinin talimatını verdi.
GÜNEŞ
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