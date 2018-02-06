Aziz Yıldırım ve Kocaman PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile teknik direktör Aykut Kocaman Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ma sevk edildi.
Aykut Kocaman, hafta sonundaki Gençlerbirliği maçı sonrası Mete Kalkavan’a yönelik, “Kendini dürüst zannediyorsun, adil zannediyorsun dürüst de değilsin, adil de değilsin” dediği iddiasıyla 'tedbirli' olarak PFDK'ya sevk edildi.
Aykut Kocaman, Giresunspor maçında kulübede olamayacak.
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