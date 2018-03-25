Aziz Yıldırım: Yaptığımız sözleşmeyi iptal ederim
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, “Mehmet Ali Aydınlar ile adama o kadar salladıktan sonra niye anlaşma yaptık? Buna açıklık getireyim” diyerek sponsorluk anlaşmasının detaylarını açıklarken, “Bir tarafta tenkit etiğimiz bir konu, diğer tarafta ise Fenerbahçe’nin menfaatleri söz konusu” dedi.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Karadeniz Ereğli Fenerbahçe Taraftarları Derneği’nin düzenlediği kahvaltıya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Mithat Yenigün, Karadeniz Ereğli Fenerbahçe Taraftarları Derneği Başkanı Serdar Özbek, dernek yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı. Yıldırım, otel önünde kendisini bekleyen kalabalıkla tokalaşırken davul ve zurna ekibine, “Şehitlerimiz varken çalmak olmaz. Sakın çalmayın” dedi. Ardından kalabalığın tezahüratları arasında salona giren Yıldırım, “20 yıl öncesinde hiçbir şeyi olmayan, yalnızca futbol takımı olan ve rakipleri ile yaptığı maçlarda bazen yenen, yenilen bir takımken, ezeli rakibi Galatasaray’a 17 yıldır içeride hiçbir maçta yenilmedik. 6-0’la yenerek tarih yazdık. Dolayısıyla özlenen Fenerbahçe yok, geleceği olan Fenerbahçe var. Geleceğe umutlanmamız, hayal etmemiz lazım. Ve o hayaller üzerine Fenerbahçe’yi oturtmak lazım” dedi.
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