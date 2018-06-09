Facebook Twitter Rss

Azra Akın 3 aylık hamile olduğunu açıkladı

Azra Akın 3 aylık hamile olduğunu açıkladı.15023
  • Giriş : 09.06.2018 / 09:07:00

Güzel manken Azra Akın, 3 aylık hamile olduğunu açıkladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

2002 Dünya Güzeli Azra Akın, geçtiğimiz yıl büyük bir aşkla evlendiği Atakan Koru ile mutluluğunu taçlandırıyor. Azra Akın'ın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Hamileliğinin ardından oyundan çıkan 36 yaşındaki Azra Akın'ın rolü için Wilma Elles'e teklif götürüldü.

"KISMET İŞİ"

Akın, aralık ayıhnda bebek sahibi olup olmayacağını sorusuna ise "Şu an hamile değilim ama her şey kısmet işi, belli olmaz" yanıtını vermişti

NTV

İnce: Siyaseti bir şartla bırakırım!

Medipol Başakşehir ilk transferini yaptı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Cem Yılmaz: Çok güzel olacağını düşünüyorum

Cem Yılmaz: Çok güzel olacağını düşünüyorum

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni film projesi hakkında bilgi verdi.

Ensest skandalı sonrası mutluluk pozları

Ensest skandalı sonrası mutluluk pozları

Murat Başoğlu, ensest skandalı sonrası eşiyle mutluluk pozları verdi.

 

Mustafa Sandal ile Emina Sandal boşandı

Mustafa Sandal ile Emina Sandal boşandı

Ünlü pop sanatçısı Mustafa Sandal ile Emina Sandal boşandı.

Haluk Levent gözaltına alındı!

Haluk Levent gözaltına alındı!

Şarkıcı Haluk Levent, Ankara'da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

 

Alişan'dan o görüntülerle ilgili ilk açıklama

Alişan'dan o görüntülerle ilgili ilk açıklama

Alişan'dan sosyal medyadaki görüntülerle ilgili ilk açıklama geldi.

Berk Oktay: O karede dayak yok, estetik var

Berk Oktay: O karede dayak yok, estetik var

Ünlü oyuncu Berk Oktay ile Merve Şarapoğlu uzun ayrılık sürecinde son kararını verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya