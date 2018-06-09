Azra Akın 3 aylık hamile olduğunu açıkladı
2002 Dünya Güzeli Azra Akın, geçtiğimiz yıl büyük bir aşkla evlendiği Atakan Koru ile mutluluğunu taçlandırıyor. Azra Akın'ın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Hamileliğinin ardından oyundan çıkan 36 yaşındaki Azra Akın'ın rolü için Wilma Elles'e teklif götürüldü.
"KISMET İŞİ"
Akın, aralık ayıhnda bebek sahibi olup olmayacağını sorusuna ise "Şu an hamile değilim ama her şey kısmet işi, belli olmaz" yanıtını vermişti
NTV
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