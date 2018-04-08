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B.Münih'ten Ribery ve Robben açıklaması!

B.Münih'ten Ribery ve Robben açıklaması!.22282
  • Giriş : 08.04.2018 / 15:50:00

Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, tecrübeli yıldızları Robben ve Ribery hakkında konuştu.

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Beşik Modelleri

Karl-Heinz Rummenigge, takımdaki gelecekeri merak edilen Arjen Robben ve Franck Ribery hakkında da önemli bir itirafta bulundu.

Basın mensuplarının Robben ve Ribery ikilisinin sözleşmeleriyle ilgili sorular sorması üzerine Rummenigge, ”Roben ve Ribery ile yeni sözleşme imzalayacağız” cevabını verdi.

İki oyuncunun da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Özellikle Robben’in geleceğiyle ilgili son dönemde birçok transfer iddiası basında yer almıştı. Robben’in adı son dönemde Fenerbahçe ile de anıldı.

Geçtiğimiz günlerde Robben de bu konu hakkında konuşmuş ve ”Geleceğim hakkında endişelenmiyorum, her zaman başka seçenekler vardır. Ama bir ailem var ve bir an önce açıklığa kavuşmasını umuyorum. Biraz uzadı ve bu benim için kolay değil, bunu itiraf etmem lazım” ifadelerini kullanmıştı.

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