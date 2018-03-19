Baba Musk: Elon lüks içinde büyüdü, şımardı
Elektrikli otomobil ve uzay teknolojileri konusundaki dahice çalışmaları ile bilinen Elon Musk'ın babası Errol Musk, kendisine 'şeytan' diyen oğlu hakkında açıklama yaptı.
Güney Afrika asıllı mühendis baba Musk, sessizüğini bozdu: Oğlum, lüks bir hayat yaşadı. Okula bile Rolls Royce arabamla götürüyordum. O yüzden şımardı. Şimdi de yeni eşimden kardeşi olmasını hazmedemedi. Hâlâ çocuk gibi davranıyor.
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