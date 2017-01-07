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Babaanneye maaş müjdesi Eylül ayında

Babaanneye maaş müjdesi Eylül ayında.20838
  • Giriş : 07.01.2017 / 09:37:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ankara-Konya treninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Proje için Ankara'dan Konya'ya giderken hızlı trende gazetecilerin sorularını yanıtlayan Müezzinoğlu, bakanlık üst düzey bürokratlarının masa başında oturmak yerine her cuma 12.00 ile 15.00 saatleri arası dağılıp vatandaşların sorunlarını yerinde öğreneceklerini söyledi.

Müezzinoğlu, büyükanne desteği için en az 6 ay pilot uygulama yapılacağını bildirdi. Deneme süresi içinde uygulamanın nasıl olacağı ve ne kadar ücret ödeneceği gibi konuların belli olacağını belirten Müezzinoğlu, bu tarihe kadar yapılacak açıklamaların gerçeği yansıtmayacağını ifade etti.Müezzinoğlu, destek tutarıyla ilgili olarak birçok rakamın uçuştuğunu belirtirken, gazetecilerin, “1.550 TL diye konuşuluyor” sözleri üzerine, “O rakamdan bir sıfır atarsanız olur. Espri bir yana, bu aşamada ben dahi bir rakam telaffuz etsem o da spekülatif olur, gerçeği yansıtmaz. Çünkü henüz ne şartlarını ve yöntemini oluşturduk ne de tutarı belirledik. Sponsorlukla 6 aylık pilot uygulama tamamlanacak. Ondan sonra eylül ayı gibi projenin olup olmayacağını açıklayacak aşamaya geliriz” dedi. Gazetecilerin “Taşeron işçiler ne zaman kadroya alınacak” sorusuna Bakan, Kur'an'dan “Allahe mea es sabirin (Allah sabredenlerle beraberdir)” ayetiyle cevap verdi.

BİN AİLEDE BAŞLAYACAK

Bakan  Müezzinoğlu, proje teklifinin İstanbul Sanayi Odası'ndan geldiğini söyledi.  Müezzinoğlu, “Biz de bir ekip kurduk. 1.5 aydır çalışıyor. Biz onlarla 1000 ailelik bir pilot uygulamayı gerçekleştireceğiz. Sponsorlarıyla bir pilot uygulama olacak. 6 ay uyguladıktan sonra artılarını eksilerini göreceğiz. Sonrasında bu proje Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı, Maliye'yi, hükümeti, özel sektörü ilgilendiriyor” diye konuştu.Kaynak: Babaanneye maaş müjdesi Eylül'e kaldı.

Sözcü

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