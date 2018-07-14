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Babasına bombalı paket yollamıştı! İşte cezası

Babasına bombalı paket yollamıştı! İşte cezası.22442
  • Giriş : 14.07.2018 / 11:33:00

Babasına bombalı paket gönderen Alican Kurdaş'ın cezası belli oldu.

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İstanbul Maltepe yaşanan ilginç olayla ilgili davadan karar çıktı. Babası Osman Kurdaş'a bombalı paket gönderen Alican Kurdaş'a 35 yıl hapis cezası verildi.

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