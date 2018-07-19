Babel ile sözleşme devre arasına kaldı
Yeni sezona bomba gibi hazırlanan Beşiktaş'ta hareketlilik devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Babel ile sözleşme uzatma işini devre arasına bıraktı.
İlk olarak iki ay önce bu konunun gündeme geldiği öğrenilirken, Flemengo’dan yapılan teklif nedeniyle görüşmelerde ufak tefek pürüzler yaşanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Babel’in Brezilya’ya gitmek istememesi nedeniyle bu konu kapanırken, yönetimin de yeni sözleşme görüşmelerinin devre arasında yapılmasının daha uygun olduğuna karar verdiği belirtildi.
Hollandalı futbolcunun, İstanbul’u çok sevmesi nedeniyle Beşiktaş’tan ayrılmak istememesi yönetimin elini yeni sözleşme için güçlendiriyor.
Rijeka’ya yüzde 20
Öte yandan Beşiktaş’ın futbolcusu Matej Mitrovic’in transfer haberleri ülkesinde heyecan yarattı. Hırvat basınındaki haberlerde oyuncunun 4 milyon euro karşılığında Club Brugge’e gideceğine dikkat çekilirken bu bedelin bir bölümünün eski kulübüne kalacağı savunuldu.
Siyah-beyazlı takımla yaptığı sözleşmede oyuncunun bir sonraki transferinin yüzde 20 hakkının Rijeka’da olduğu ve 800 bin euronun mavi-beyazlılara gideceği belirtildi.
MİLLİYET
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