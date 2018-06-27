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Babel: Wijnaldum'u Beşiktaş'a getireyim mi?

Babel: Wijnaldum'u Beşiktaş'a getireyim mi?.16403
  • Giriş : 27.06.2018 / 17:37:00

Beşiktaş'ın önemli futbolcularından Ryan Babel, sosyal medyayı salladı.

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Beşiktaş'ta forma giyen Hollandalı yıldız Ryan Babel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında çarpıcı sözler sarfetti.

Kara Kartal'ın 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Hollanda Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı Georginio Wijnaldum'un da yer aldığı bir hikaye yayınladı.

Yıldız futbolcu, taraftarlara "Sizce Wijnaldum'u Beşiktaş'a gelmesi için ikna etmeli miyim?" diye sorarken ankete katılanların ezici bir çoğunluğu evet yanıtını verdi.

Liverpool'un 2016 yazında Newcastle United'dan 27,5 milyon euro'ya aldığı merkez orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon takımıyla 50 maçta forma giydi.

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