Babel: Wijnaldum'u Beşiktaş'a getireyim mi?
Beşiktaş'ta forma giyen Hollandalı yıldız Ryan Babel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında çarpıcı sözler sarfetti.
Kara Kartal'ın 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Hollanda Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı Georginio Wijnaldum'un da yer aldığı bir hikaye yayınladı.
Yıldız futbolcu, taraftarlara "Sizce Wijnaldum'u Beşiktaş'a gelmesi için ikna etmeli miyim?" diye sorarken ankete katılanların ezici bir çoğunluğu evet yanıtını verdi.
Liverpool'un 2016 yazında Newcastle United'dan 27,5 milyon euro'ya aldığı merkez orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon takımıyla 50 maçta forma giydi.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Fenerbahçe'nin yeni hocası Cocu İstanbul'da
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçeli oyuncudan 'feda' açıklaması
Fenerbahçeli oyuncu Mehmet Topal'dan 'feda' açıklaması geldi.
Beşiktaş 2 futbolcuyu İstanbul'a getiriyor
Beşiktaş Kulübü, iki futbolcuyu daha İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.
Şenol Güneş: Tolgay kalsın, Oğuzhan gitsin
Teknik adam Şenol Güneş, Tolgay ile Oğuzhan arasında kararını verdi.