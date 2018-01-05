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'Bacaklarını kırın' sözleri için açıklama geldi

'Bacaklarını kırın' sözleri için açıklama geldi.15237
  • Giriş : 05.01.2018 / 13:05:00

'Bacaklarını kırın' sözleri için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

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Uyuşturucu ile mücadele ile ilgili yaptığı açıklamasında 'satıcıların ayaklarını kırın' talimatı veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tartışma yaratan sözlerine açıklık getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kim ne söylerse söylesin, benim polisim benim ne demek istediğimi anladı. Benim jandarmam ne demek istediğimi anladı" dedi.

İzmir'de düzenlenen Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İki gündür yazarak, çizerek üzerine geliyorlar. Kendilerince birşeyler yazıyorlar. Uyuşturucu bağımlısı bir anne gözü mor şekilde yanımıza gelip, 'Siz güçlü insanlarsınız ne olur bize yardım edin' diyor. Kim ne söylerse söylesin, benim polisim benim ne demek istediğimi anladı. Benim jandarmam ne demek istediğimi anladı" diye konuştu.

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