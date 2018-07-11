Badou Ndiaye Galatasaray'a geri döndü
Geçen sezon devre arası Stoke City'ye gönderilen Badou Ndiaye için Galatasaray harekete geçti. Genç oyuncuyu özellikle Fatih Terim'in istediği öğrenildi.
Başkan Mustafa Cengiz "3.5 milyon euro alıyor, bu rakamlara imkansız" dese de transferde önemli mesafe kat edildiği belirtildi.
Sarı-kırmızılılar, Badou Ndiaye'ye tekliflerini 3 milyon euro'ya kadar yükseltti. Senegalli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermenin cazibesiyle eski kulübüne "Evet" dedi.
Şimdi iş Stoke City'yi ikna etmeye geldi. G.Saray ilk etapta geçtiğimiz sezon Premier Lig'den küme düşen Stoke'a 1.5 milyon euro önerdi.
İngiliz ekibi bu rakamı düşük bulurken artırılmasını istedi. Cimbom, oyuncu satışına göre karar verecek.
FANATİK
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