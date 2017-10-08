Bafetimbi Gomis'i öve öve bitiremedi!
Medipol Başakşehir'in başarılı oyuncusu Mevlüt Erdinç, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Mevlüt Erdinç, Başakşehir'e geliş hikayesini anlattı:
Erdinç:"Kariyerim boyunca Türkiyeden bir çok takımla görüştüm. Ancak somut bir teklif olmamıştı. O yüzden bukadar çok Türk takımlarıyla adım anıldı. En somut teklifi Hannover'dayken İstanbul Başakşehir yaptı. Kulüp yönetimi ve Teknik Direktör ile görüştüm, ve sonrasında beni gerçekten istediklerine ikna oldum.Türkiye'ye gelmek benim için en iyisi oldu." şeklinde konuştu.
Türkiye ligi ile Fransa ligi arasındaki farklara değindi:
Erdinç:"Türkiye Ligi, bir kaç yıl önce Fransa ve avrupa'daki liglere oranla daha gerideydi. Ama şimdi Fransız ve diğer yabancı oyuncukarın gelişi ligde seviyeyi yükseltti ve lige zengillik kattı. Bence ligimiz çok heyecanlı oldu. Yeni statlar, taraftarların tutkusu.. Bir kaç yıla ligimizin Avrupa liglerinden bir farkı olmayacak.
"Gomis, çok iyi tanıdığım bir golcü"
Gomis'i çok iyi tanıdığını söyleyen Erdinç, "Gomis çok iyi tanıdığım, çok büyük bir golcü.Gomis gole aç ve iyi gol atabilen bir forvet. Takım arkadaşlarımı, kime olursa olsun gol atabilen bir golcü ve tehlikeli olduğu konusunda uyardım. Bence Gomis,Türkiye Ligi'ndeki tüm gol krallığı rekorlarını kıracak" dedi.
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