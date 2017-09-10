Bafetimbi Gomis: Taraftar için kazanmayı özledim
Galatasaraylı Bafetimbi Gomis 'kazanma açlığı' yaşıyor.
Geldiği günden bu yana Galatasaray'ın en istekli ismi olarak öne çıkan Bafetimbi Gomis, neden kısa sürede fark yarattığını gösteren bir harekette bulundu. Milli arada da sürekli tek başına çalışmalar yapan, idmanların ardından özellikle gol vuruşları çalışan Fransız futbolcu, dün de takım arkadaşları henüz evlerindeyken Florya'nın yolunu tuttu.
‘KAZANMAYI ÖZLEDİM’
Sabah erken saatlerde tesislere gelen Gomis, 08.00'de bireysel çalışmalarına başladı. Antalya maçı antrenmanının başlangıç saatini önemsemeyen golcü yıldız, ekstra çalışmalar yaptı. Bafetimbi Gomis, Antalyaspor maçını da iple çekiyor. Sahada da gol sevinci gibi tam bir aslan olan 32 yaşındaki yıldız, Twitter'dan “İki haftadır bu harikataraftar için kazanmayı özledim. Yarın (bugün) dönüyoruz” yazdı. Gomis'in bu mesajı taraftarların da yoğun ilgisini gördü ve on binlerce yorum ve beğeni aldı.
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