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'Bağdadi traş olmuş, entari giyiyor'

'Bağdadi traş olmuş, entari giyiyor'.19033
  • Giriş : 28.12.2016 / 08:16:00

Terör örgütü DAEŞ lideri hakkında çarpıcı açıklamalar geldi.

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Musul'da saklandığı öne sürülen DAEŞ lideri Ebubekir Bağdadi'nin kılık değiştirerek Rakka yakınlarında bir bölgeye gittiği iddia edildi.

IKBY'ye yakınlığı ile bilinen KDP Musul Basın Sorumlusu Said Memuzini, Bağdadi ile ilgili çarpıcı sözler sarfetti. Memuzini, Bağdadi'nin sakal, bıyık traşı olup entari giydiğini, halkın karşısına çıkarken takma sakal taktığını iddia etti.

Daha önce Musul'da yaşadığı iddia edilen Bağdadi'nin şimdi Baac ile Rakka arasında bir bölgede saklandığını söyleyen Memuzini, "Çok az dışarı çıkıyor. 15 gün önce Baac'tan hayvan satıcısı kılığında kamyonetle Musul'a gidip, geri dönmüş." ifadelerini kullandı.

Memuzini ayrıca, Bağdadi'nin bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle yakın çevresindeki 15 kişiyi infaz ettiğini söyledi.

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