Bağdat'ta bombalı saldırı: 10 ölü var
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Şehri bölgesinde terör saldırısı düzenlendi. Meydana gelen olayda 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.
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Barbaros Şansal'a saldırı
Reina saldırısı öncesindeki video paylaşımı ile tepkilerin odağı haline gelen Barbaros Şansal, sınır
Kırgızistan'dan saldırgan açıklaması!
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da yaşanan saldırı ile ilgili açıklama yaptı.
İngilizlerden Türkiye için açıklama
İstanbul'da yaşanan hain saldırı için İngiliz yazardan anlamlı bir tepki geldi.
Ruhani: Terör virüs gibi müptela edecek
Ruhani, dünyadaki terörle mücadele konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Putin'den 'Reina' mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin, 39 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
İngiltere'den Türkiye'deki vatandaşlara uyarı
İngiltere, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarını dikkatli olmaları hususunda uyardı.