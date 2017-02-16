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Bağdat'ta bombalı saldırı: 47 kişi öldü

Bağdat'ta bombalı saldırı: 47 kişi öldü.17070
  • Giriş : 16.02.2017 / 18:46:00

Araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu Bağdat kan gölüne döndü.

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Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde Sadr mahallesinde bir araca bombalı saldırı düzenlendi. İkinci el araç dükkanları ve otoparkların yer aldığı semtte meydana gelen patlamada 47 kişi hayatını kaybetti.

Çarşamba günü de Bağdat'ın güneyindeki Sadr mahallesindeki bir saldırıda patlayıcı yüklü kamyonet infilak etmiş,  patlamada en az 15 kişi hayatını kaybetmişti.  50'den fazla da yaralı vardı.

Bağdat'ta salı günü yine güneydeki mahallelerin birinde yaşanan bombalı araç saldırısında en az 4 kişi ölmüştü.

Saldırıları üstlenen henüz olmasa da, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta Şii mahallelerinde sıkça bombalı saldırılar düzenlediği biliniyor. 

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