Bağdat'ta bombalı saldırı: 47 kişi öldü
Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde Sadr mahallesinde bir araca bombalı saldırı düzenlendi. İkinci el araç dükkanları ve otoparkların yer aldığı semtte meydana gelen patlamada 47 kişi hayatını kaybetti.
Çarşamba günü de Bağdat'ın güneyindeki Sadr mahallesindeki bir saldırıda patlayıcı yüklü kamyonet infilak etmiş, patlamada en az 15 kişi hayatını kaybetmişti. 50'den fazla da yaralı vardı.
Bağdat'ta salı günü yine güneydeki mahallelerin birinde yaşanan bombalı araç saldırısında en az 4 kişi ölmüştü.
Saldırıları üstlenen henüz olmasa da, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta Şii mahallelerinde sıkça bombalı saldırılar düzenlediği biliniyor.
DİĞER HABERLER
Saldırı için kullanılacak 2 araç yakalandı!
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde düzenlenen operasyonda bombalı eylemde kullanılacak olan 2 araç ele geç
Kaçak zümrütü polise satmaya çalıştılar
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçak zümrüt' operasyonu gerçekleş
Yüz nakli olan Recep Sert işsiz kaldı
Yüz nakli olan Recep Sert, işten çıkarılmasıyla zor günler geçiriyor.
Bursa'da FETÖ operasyonu: 7 tutuklama
Bursa'da FETÖ soruşturması kapsamında 7 kişinin tutuklandığı öğrenildi.