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Bağdat'ta kanlı saldırı: 26 ölü, 65 yaralı

Bağdat'ta kanlı saldırı: 26 ölü, 65 yaralı.22896
  • Giriş : 15.01.2018 / 11:08:00
  • Güncelleme : 15.01.2018 / 11:07:33

Irak'ın başkenti Bağdat'ta sabah saatlerinde büyük bir şok yaşandı.

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Kaosun bir türlü bitmediği Irak'ta kan durulmuyor. Bağdat'ta sabah saatlerinde kendini havaya uçuran teröristler 26 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 65 kişinin de yaralandığı açıklandı.

TRT

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