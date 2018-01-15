Bağdat'ta kanlı saldırı: 26 ölü, 65 yaralı
Kaosun bir türlü bitmediği Irak'ta kan durulmuyor. Bağdat'ta sabah saatlerinde kendini havaya uçuran teröristler 26 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 65 kişinin de yaralandığı açıklandı.
TRT
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