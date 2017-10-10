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Bağdat'tan Barzani'ye yeni yaptırım!

Bağdat'tan Barzani'ye yeni yaptırım!.19325
  • Giriş : 10.10.2017 / 10:06:00

Bağdat yönetimi, IKBY Başkanı Mesud Barzani'ye yeni yaptırımlar hazırladı.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani'nin gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumu ile ilgili yeni hamle geldi. Irak Milli Güvenlik Kurulu, referandumu gerçekleştirenler hakkında 'hukuki işlem' başlatıldığını duyurdu.

Başbakan Haydar İbadi başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda IKBY'deki referandumu gerçekleştiren memurların tespit edildiği ve bunlarla ilgili "hukuki işlem" başlatıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, IKBY ve tartışmalı bölgelerdeki yönetimin federal hükümete geçmesi için yeni adımlar atılması yönünde karar alındığı kaydedildi.

IKBY'deki yetkililerin petrol gelirini içeren banka hesaplarına el konulması hakkında da atılan adımların takip edildiği ifade edilen açıklamada İran ve Türkiye'den de IKBY ile olan tüm sınırların kapatılması ve sadece merkezi Bağdat hükümetiyle ilişki kurulmasının talep edildiği kaydedildi. Milli Güvenlik Kurulu ayrıca cep telefonu operatörlerinin de Bağdat yönetiminin kontrolüne geçip buraya taşınması yönünde karar verildiği bildirildi.

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