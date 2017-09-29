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Bağdat, uçuşları durdurduğunu açıkladı!

Bağdat, uçuşları durdurduğunu açıkladı!.23736
  • Giriş : 29.09.2017 / 21:05:00

Bağdat yönetimi tarafından yapılan açıklamada IKBY'ye uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

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Bağdat yönetimi beklenen hamlelerinden birisini daha gerçekleştirdi ve Kuzey Irak'a uçuşları durdurdu.

Merkezi Irak yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kontrolündeki havalimanlarında uçuşların durdurulması kararının yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Kuzey Irak'tan yürek yakan haber

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