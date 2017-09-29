Bağdat, uçuşları durdurduğunu açıkladı!
Bağdat yönetimi beklenen hamlelerinden birisini daha gerçekleştirdi ve Kuzey Irak'a uçuşları durdurdu.
Merkezi Irak yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kontrolündeki havalimanlarında uçuşların durdurulması kararının yürürlüğe girdiğini duyurdu.
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