Bağımsızlık referandumu reddedildi!
Tartışma yaratan karar direkten döndü. Irak Parlamentosu'nda Bağımsızlık referandumunun reddedilmesi sonrası Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, anayasaya aykırı referandumunu tanımayacaklarını belirtti.
Rudaw'ın haberine göre oy çokluğuyla alınan karar sonrası Kürt vekiller oturumu terk etti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), 25 Eylül'de bağımsızlık referandumuna gideceğini açıklamıştı.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, anayasaya aykırı referandumu tanımayacaklarını söylüyor.
HÜRRİYET
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