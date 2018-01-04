Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı
Yumurtalık kanserine yakalanan Bahar Öztan, yeni yılın ilk saatlerinde hastalığının nüksetmesi sonucu bir kez daha hastaneye kaldırıldı.
Annesini bir an olsun yalnız bırakmayan oğlu Yiğit Öztan, “Yılbaşı gecesi rahatsızlandı. Şu anda biraz ağrıları var ama şükür daha iyi. İnşallah toparlayacak” açıklamasında bulundu.
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