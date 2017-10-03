Bahçeli: 5 bin ülkücü hazır bekliyor!
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, IKBY lideri Mesud Barzani'nin düzenlediği bağımsızlık referandumu ile ilgili konuştu ve Türkiye'nin zorlu bir dönemden geçtiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sınırımızda fitne kuyusu kazdırmayız' sözlerine atıf yapan Bahçeli, Barzani'ye "Ham hayal peşinde koşan Peşmerge başı ısrarı sürerse belasını muhakkak bulacaktır" şeklinde konuştu. bahçeli, konuşmasında 5 bin ülkücü hazırdır sözlerini tekrarladı.
"Türk milleti ihaneti ezecek yeterliliktedir Türkiye zorlu bir dönemde, yokuşu keskin bir devirdedir"diyen Bahçeli'nin konuşmasını satır başları şöye: Milliyetçi hareket taşıdığı misyonun gereğini yapmaktadır. Türkiye zorlu bir dönemde, yokuşu keskin bir devirdedir. Bunu görüyor, biliyoruz. Eğer görevimizin şuuruna varamazsak önümüz karanlıktır. Çok çabalamalı, çok çalışmalıyız. Adeta Karadeniz gibi çırpınmalıyız. Belaların çokluğundan dert yanmaktansa bunların üstüne korkusuzca gidebilecek yürekliliği gösterebilmeliyiz. Türkiye aleyhtarı kampanya kökleşiyor, dikkat kesilmeliyiz. İmhalkarlık, iradesizliğin eseridir. İradesizlik ilkesizliğin sonucudur. İlkesizlik, ülküsüzlüğün, korkakça hayatın acı diyetidir.
TBMM'nin yapacağı çok şey vardır. Demokrasi yegane çaremizdir. Meşruiyetten ödün vermememiz, hukukun üstünlüğünden taviz vermemiz düşünülemeyecektir. Çok şükür, onca saldırıya rağmen Meclis açık ve çalışır vaziyettedir. Bilmiyorlar ki Türklüğü asırlardır taşıyan kutlu yürekler hala pes etmedi. İşte bu grup salonu, milliyetçi hareket, tüm heybeti ile dosta güven, düşmana korku salmaktadır. Pek çok sorunun gölgesinde başlayan yeni yasama yılının, Türkiye'nin önündeki engellerin bertaraf edilmesi için milat olmasının diliyorum.
"TEHDİTLERİN İÇ YÜZÜNÜ GÖRMELİYİZ"
Çevremizi saran tehditlerin iç yüzünü iyi görmeliyiz. Neyi yaşıyorsak bunun başlangıcı Anadolu'nun fethine kadar dayanmaktadır. Kapanmamış defterlerin, silinmemiş nefretlerin, tükenmemiş öfkelerin hesabı önümüze getirilmektedir. Türkiye çok ciddi bir beka mücadelesi vermektedir. Ülkemiz çok cepheli bir bunalım kıskacındadır. Bilhassa sınırlarımızın hemen dibinde vandal bir tuzak kurulmaktadır.
"PEŞMERGE BAŞI ISRARI SÜRERSE BELASINI MUHAKKAK BULACAKTIR"
Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde büyük bir komplo sahnededir. Arap baharı ile alev alan yangın kapımıza dayanmıştır. Etnik ve mezhep kutuplaşması etrafımızdaki kaosun fitilini tutuşturmuştur. Bu gelişmeler karşısında Türkiye'nin güvenliği de bıçak sırtındadır. Bir aşiret lideri çıkıp haddini aşarak bağımsızlıktan bahsedebilmektedir. Ham hayal peşinde koşan peşmerge başı ısrarı sürerse belasını muhakkak bulacaktır. Barzani tüm itiraz, tepki, karşı çıkışlara rağmen 25 Eylül korsan referandumunu gerçekleştirmiştir. Barzani 25 Eylül referandumu ile bağımsızlığa giden karanlık yolda önemli bir merhaleyi aşmıştır. Bilinmelidir ki 25 Eylül referandumu 4 parçalı büyük Kürdistan'ın ön hazırlığıdır. Buna sabır göstermek mümkün değildir.
"BUNLARLA HESABIMIZ MAHŞERE KALMADAN GÖRÜLECEKTİR"
Sayın Cumhurbaşkanının 'Sınırımızda fitne kuyusu kazdırmayız' beyanı çok nettir. Soydaşlarımızın hayati haklarına karşı yapılan her girişim karşısında Türk halkını bulacaktır. Kerkük, Tuzhurmatu, Altınköprü, Tel Afer'de yarım asırdır demografik yapının değiştirilmesi amaçlanmıştır. Dökülen Türkmen kanı üzerinde gelecek planlaması yapanlar, canına, malına kastedenler iki dünyada da yatacak yerleri olmayan alçaklardır. Bunlarla hesabımız mahşere kalmadan görülecektir.
"YEDİKLERİ YÜREK BAŞLARINI DÖNDÜRMÜŞTÜR"
Kerkük Türkmen şehridir diyen sayın Cumhurbaşkanına da teşekkürlerimi sunuyorum. Kerkük'ün statüsü üzerinde karalama yapanlar, Türkmenlerin boyun eğmesini bekleyenler ya çok ahmaktırlar, ya da yedikleri yürek başlarını döndürmüştür. Irak Türkmenlerinin varlığı yok sayılamayacaktır. Paslı kulaklar duysun, Kerkük tarihinde Türk'tü, bugün de Türk'tür. Musul derseniz, onun da farkı yoktur. Devlet kurdum demekle devlet kurulmaz. Barzani Irak'ın kuzeyindeki puslu havadan istifadenin peşine düşmüştür. Bunu ecdadımızın kabullenmesi, tarihin kabullenmesi imkansızdır.
ŞAKA YAPMIYORUZ, 5 BİN ÜLKÜCÜ HAZIRDIR
Türkiye, sınırların ötesinde varlığını, birliğini ve güvenliğini tehlikeye atacak her tezgaha anında müdahale edecek seviyededir. 23 Eylül'de kabul edilen Türk askerinin sınır ötesine gönderilmesi ile ilgili tezkereye 'evet' dedik. Türk milletine parmak sallayanlar varsa, ki vardır, o parmağını gövdesine kadar kırar, hatta koparırız. Kafa tutanlar varsa, ki vardır, o kafaya balyoz gibi inecek iradeyi ispata hazırız.
Dedik ki hiçbir kişi, kurum ve kuruluş, Irak Türkmenlerinin mücadelesini samimiyetle desteklemese de MHP yanlarında olacaktır. Bu kapsamda 5 bin ülkücü gönüllü Türkmenlerin yaşadığı Türk kentlerindeki varlık mücadelesine katılmak üzere hazır beklemektedir. Blöf yapmıyoruz, palavradan konuşmuyoruz. Hala anlamayan varsa, bu konuda şakamızın olmadığını belirmekte yarar buluyorum.
TRT
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