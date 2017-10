Bahçeli: %84 desek çılgına dönecekler

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Kerkük Sevdalıları Buluşması'nda yaptığı konuşmasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Barzani'nin gerçekleşirdiği bağımsızlık referandumu ile ilgili sert sözler sarfetti.Kerkük’ün şeref tapusunu yağmalatmayacaklarını söyleyen Bahçeli “Şerefsizlerin pis emellerine bırakmayacağız. 82 Kerkük dedik, 83 Musul dedik, 84’ü de söyleseydik, herhâlde bunlar çılgına dönecek, deli divane olacaklardı” dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin Ankara Spor Salonu’nda organize ettiği “Kerkük Sevdalıları Buluşması” organizasyonuna katıldı. “Vur de vuralım öl de ölelim” sloganlarının atıldığı 10 bin 500 kişilik salonun tamamı dolarken; Bahçeli burada yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti: Allah’a hamd olsun ki, göz pınarlarından sicim gibi akan yaşları dindirecek güç buradadır, bu salondadır. Feryatları bitirecek irade ayaktadır, sefer için hazırlıklıdır. Zor günler geçiriyoruz. Türk milletinin hayat damarlarını kurutmak emelindeler. Bitmeyen bir paylaşım kavgası devrededir. Irak’ın Kuzeyinde bir oyun oynanmaktadır. Bu rezil oyun Türkmeneli’nin mahvına hizmet etmektedir.Barzani zulmün iş birlikçisidir. Barzani çetesiyle birlikte iblisin teşrifatçısı ve tetikçisidir. Barzani’nin 25 Eylül komplosu Sevr’i canlandırma teşebbüsüdür. Bu komplo Türkiye ve komşu ülkeleri parçalama testidir. Akan her şehit kanında bu peşmerge çıbanının parmak izi, silinmeyecek vebali vardır. Eğer, Irak’ın Kuzeyi’nde bağımsızlık ilan edilecek olursa bu Irak’ın bölünmesi anlamına gelecektir. Buna izin vermeyiz. Elbette her şey bununla da bitmeyecek, zelzele son yurdumuza kadar ulaşacak, etnik ve mezhep kıvılcımı her tarafı saracaktır. Irak’ın istikrar ve toprak bütünlüğü Türkiye için hayati niteliktedir.Şunu hiç unutmayın, Kerkük’ün güvenliği Ankara’nın güvenliği demektir. Türkmeneli ateşe atılırsa Türkiye de yanmaktan kurtulamayacaktır. Irak Türkmenleri gözden çıkarılamaz, onlar bizim namusumuza emanettir. Onlara dil uzatan olursa o dili keser, tuzak kuranlar olursa o tuzakları başlarına geçiririz. Kerkük Türk’tür, Türk’ündür. Biz Kerkük dedikçe birileri rahatsız olmaktadır. Kerkük neyse İstanbul odur diyoruz, anlamıyorlar. Musul Ankara’dır diyoruz, kalın kafaları almıyor.Herkes ayağını denk alsın. Beş bin Ülkücü hazır demişsek, söz bir defa ağızdan çıkmıştır. Dediğimizi yapar, yaptığımızı dosta da, düşmana da delilleriyle gösteririz. Bedenlerimizi ortaya koyarak ihaneti deliğe süpürürüz. Boş konuşmuyoruz. Biz Misak-ı Millî diyeceğiz. Biz Kerkük’ün şeref tapusunu yağmalatmayacağız. Biz Türkmenelini son nefesimize kadar savunacağız. 82 Kerkük dedik, 83 Musul dedik, 84’ü de söyleseydik, herhâlde bunlar çılgına dönecek, deli divane olup geçmişte ziyaret edip gülücükler saçtıkları PKK kamplarında tekrar soluklarını alacaklardı. Barzani’ye ve çetesine haddini bildirmeliyiz. Bir Türkmen atasözünde söylendiği üzere; ‘Domuz derisinden post, eski düşmandan dost olmayacağını’ aklımızdan çıkarmayacağız. MHP kahraman Türk askerinin duacısı ve destekçisidir. Bu süreçte MHP devletin ve hükûmetin yanında sağlam, tavizsiz, millî çıkarlara uygun bir şekilde duracaktır. Aynı siperdeyiz.Bağdat harap olduktan, Basra yıkıldıktan, Irak tasfiye olduktan sonra ya Türkmeneli devletleşmeli ya da 82 Kerkük, 83 de Musul olmalı, tarihin parantezi olağanüstü sabır, akıl ve üstün bir mücadeleyle kapatılmalıdır. Biz Kerkük’te olmazsak, işte o zaman Diyarbakır ’ı veririz. Biz Musul’da olmazsak işte o an geldiğinde Şırnak ’ı, Hakkâri’yi kaybeder, Ankara’yı Sevr şartlarına mahkûm etmiş oluruz. İdlib’de yeni bir operasyon başlatılmıştır, darısı Afrin’in başına.TÜRKİYE