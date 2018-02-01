Bahçeli: Afrin milli bir mecburiyettir
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'i temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.
MHP lideri Bahçeli, "Afrin’in, ardından diğer terör yuvalarının tepeden tırnağa temizliği milli bir mecburiyet" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bir açıklama geldi.
Bahçeli şu ifadeleri kullandı:
"PKK/PYD tarafından istilaya uğrayan, yöre halkına eziyet ve zulmedilen Afrin’in, ardından diğer terör yuvalarının tepeden tırnağa temizliği milli bir mecburiyet, ahlaki ve hukuki bir mükellefiyettir.
Türkiye’nin maruz kaldığı sıcak ve yakın tehditlerin aşılabilmesi için yeşermiş ahlaki ve milli ittifak ruhunun, beka ve birliğimizi teminat altına alıp küresel ve bölgesel kanlı operasyon ve oluşumlara karşı set çekeceği çok iyi bilinmelidir."
NTV
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