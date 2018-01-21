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Bahçeli: Allah ordumuzu muvaffak etsin

Bahçeli: Allah ordumuzu muvaffak etsin.16800
  • Giriş : 21.01.2018 / 10:34:00

MHP lideri Devlet Bahçeli, Afrin operasyonuyla ilgili açıklamada bulundu.

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Sepet Beşik

Afrin operasyonunun sahada fiilen başladığı haberini alan Devlet Bahçeli’nin ilk sözleri “Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Allah ordumuzu muvaffak etsin” oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sabah saatlerinde ilk olarak ülkücü şehitler anıtına geldi.

KIL ÇADIRDA SOHBET

Dualar edildikten sonra Bahçeli anıta karanfiller koydu. Daha sonra kıl çadırda soba başında çay sohbetine katılan Bahçeli’ye AK Partili Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhitten Güney tarafından el yapımı üç tesbih hediye edildi. Kampın açılışında Bahçeli, 2018 de zorlu bir sürece girildiğini belirtti.

DEVLETİN BEKASI İÇİN

Bahçeli, “Önümüzde yerel seçimler, milletvekilliği seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Seçimlerden sonra da cumhurbaşkanlığı hükümet etme sisteminin uygulanmasını sağlamak gerekir. Türkiye’nin bekası için bu gerekli” ifadelerini kullandı. 2016'nın çok zorlu geçtiğini vurgulayan Bahçeli, “MHP’ye operasyon düzenlenmek istendi. 15 Temmuz darbe girişimiyle Türkiye’nin milli güvenlik sorunu baş gösterdi. MHP hükümete destek vereceğini açıkladı. Öncelikli konumuz Türkiye’nin güvenliği ve geleceği” dedi.

YSK’nın seçime girecek partiler listesine değinen Bahçeli, “Bu listede İyi Parti yer almıyor. Onların seçime girip girmemesinden daha çok, önümüze bakmak gerekiyor” dedi. Bu arada kampta ilk kez parti dışından bir uzmana da sunum yaptırıldı. Terör uzmanı Abdullah Ağar, Afrin operasyonunuzun gündemde olduğu bu günlerde bölgeye dönük olarak, ülkelerin ve terör örgütlerinin konumları, hedef ve amaçları hakkında bilgileri aktaran Ağar bölgedeki sıcak gelişmeleri değerlendirdi.

2019 MESAJI VERECEK

İkinci gün de siyasi gelişmeler değerlendirilecek. AK Parti ile 2019 seçimlerine yönelik girilecek ittifak, buna dönük olarak iki parti orasında ortak kurulan Milli Mutabakat Komisyonu çalışmaları, bu çalışmadan beklentiler, partinin hassasiyetleri ve 2019 sonrasına yönelik olarak beklentiler masaya yatırılacak.

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