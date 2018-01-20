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Bahçeli, anıtı ziyaret etti

Bahçeli, anıtı ziyaret etti.16800
  • Giriş : 20.01.2018 / 12:02:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek şehitlerin isimlerinin olduğu mermere karanfil bıraktı.

Bahçeli, daha sonra otağ çadırına girip soba başında ısınarak çay içti. Bahçeli'ye otağ çadırında Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Türk motifli bir tablo ve tespih hediye etti.

Bahçeli, ardından partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısına katılmak üzere otele geçti. 

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