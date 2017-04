Bahçeli: Bu kararın AB'ye faturası ağır olacak

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) Genel Kurulu’nda alınan Türkiye’nin siyasi denetim sürecine dahil edilmesi kararına tepki gösterdi. Yazılı açıklama ile tepki gösteren Bahçeli, "Türkiye’yi dışlamanın Avrupa’ya ağır bir faturası olacak." dedi.Devlet Bahçeli’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu’nda bugün yapılan "Türkiye’de Demokratik Kurumların İşleyişi" konulu oturum sonrası alınan Türkiye’nin siyasi denetim sürecine dahil edilmesine ilişkin karar; Avrupa’nın Türkiye’ye karşı iflah olmaz önyargılarının ve hastalıklı bakış açısının son bir tezahürü olmuştur. Siyasi düşünce ve hesaplarla alınan bu karar haksızdır, temelsizdir ve yok hükmündedir. Hiçbir şart altında kabul edilemez olan bu kararı şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Son dönemde yaşanan gelişmeler sonrası bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki; Haçlı ruhu asırlar sonra hortlamış, Avrupa medeniyetinin bir hastalığı olan ırkçılık yeniden ayağa kalkmış,Türkiye düşmanlığı, Avrupa’nın temsil ettiği değerler sistemini için için kemiren habis bir kanser uru haline gelmiştir. Karşımızdaki tablo Avrupa için utanç vericidir. Avrupa Birliği Türkiye’yi sürekli dışlamakta, Avrupa Konseyi demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti konularında sahte ve zorlama gerekçelerle Türkiye’yi siyasi denetim almakta, Avrupa ülkelerinin bir kısmı, Türkiye düşmanlığını iç politika malzemesi olarak hayasızca kullanmaktadır. Kanlı terör örgütü PKK’nın siyasi hamisi rolüne soyunan, 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişimini görmezden gelip Türkiye’yi suçlayacak sudan bahaneler uyduran Avrupa’nın, Türkiye’ye insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi dersi vermeye kalkması kara mizah örneği olarak tarihe geçecektir. PKK’ya kucak açan Avrupa’nın, Türkiye’nin terörle meşru yollardan mücadelesini hukuk dışı olmakla suçlaması eşi görüşmemiş bir pişkinlik ve riyakarlıktır. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin üstünü örtmek için seferber olan Avrupa’nın, OHAL uygulamaları nedeniyle Türkiye’yi eleştirmesi emsalsiz bir densizliktir. Avrupa’nın, Türkiye’ye insan hakları ve demokrasi konularında sahte fetva makamı olarak ahkam kesmeye kalkmadan önce, insanlığın ortak düşmanı olan terörle mücadele konusundaki ikiyüzlü ve samimiyetsiz tutumu hakkında ruhunu temizlemeye çalışması, kendileri için vicdani ve ahlaki bir zorunluluk haline gelmiştir.""Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki; Türkiye siyasi saiklerle itilip kakılacak bir ülke değildir. Türkiye’ye bu muameleyi reva görmek Avrupa’nın hakkı da değildir, haddi de değildir. Milli onurunu ve haysiyetini her siyasi düşüncenin üstünde tutan Türkiye ve aziz milletimiz bunu hiçbir şart altında kabul etmeyecektir. Türkiye’nin Avrupa ile ilişkilerini her yönüyle gözden geçireceği stratejik bir kavşak noktasına gelinmiştir. Türkiye’yi dışlamanın ve haksız yere suçlamanın karşılıksız kalmayacağı ve Avrupa’ya ağır bir faturası olacağı kuşkusuzdur.Milliyetçi Hareket Partisi, hükümetin Avrupa ile ilişkilerimizin her yönüyle değerlendirilmesi sonucunda alacağı kararları ve uygulayacağı tedbirleri bütünüyle destekleyecektir."Hürriyet