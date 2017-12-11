Bahçeli: C ittifakı olabilir!
AK Parti hükümeti ile yakınlığı CHP tarafından eleştirilen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik ittifak konusunda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “C ittifakı olabilir. Bizimki bir öneri. ‘C ittifakı’ aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimine atfen ‘cumhur ittifakı’ demektir. Oradaki C’nin anlamı bize göre budur” dedi.
Antalya’da MHP’li belediye başkanlarıyla bir araya gelen Bahçeli, toplantı sonrasında gazetecilere özetle şunları söyledi:
HUKUKİ DAYANAĞI OLSUN
(İttifak tartışmaları) Geçmişte de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçen değişiklikler sırasında bazı hayır grubu oldu. Bunları da dikkate alarak önümüzdeki seçimlerde eğer yüzde 49 ittifakı CHP, HDP ve İP ile götürmek istiyorlarsa bunlara bir zemin vermek lazım. Nedir o zemin; hukuki dayanağı olan bir ittifaka gitsinler. Onu söylüyoruz. Efendim bunlar böyle yapınca başka ittifaka ihtiyaç olmaz mı? Biz de diyoruz ki, ‘C ittifakı olabilir, tartışırız’ diyoruz. Bizimki bir öneri. C ittifakı da Türkiye’de mümkün olabilir. C ittifakı aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimine atfen ‘cumhur ittifakı’ demektir. Oradaki C’nin anlamı bize göre budur.
(CHP’deki belediye soruşturmaları) MHP’de söz konusu olmayan konulardır. Bizim bu konuda bir değerlendirmemiz olmaz. MHP’de soruşturmayı gerektirebilecek bir hata olmaz. Hizmette eksiklik olsa da tamamlanır. Ama hata kusura dönüşürse başkaları gibi başka şey olur. Bizim belediye başkanlarımızın alnımız açıktır başardığımızda öpülmek üzere; ensemiz açıktır kabahatta Tokat yemek üzere.
(Uyum yasaları) Çalışmalarını sürdürüyorlar. Ön hazırlıkları tamamlandığı takdirde bizde görevli olan milletvekili arkadaşlarım üzerlerinde inceleme yaparlar. Meclis’teki uyum yasaları anayasadaki uyumu devam ettirecek bir anlamda ise bir gecede alayı çıkar.”
İŞARET FİŞEĞİ GÖREVİ
Bahçeli, belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıyla ilgili olarak “30 Mart 2019’da yapılacak olan mahalli idareler seçiminin milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde öncü bir seçim olacağını ve önemli seçimlere işaret fişeği görevini yerine getireceğini, arkadaşlarımızın 469 gün için çalışmalarını hızlandırmalarını, başardıklarını halka anlatmalarını, MHP’yi hayırlı bir sonuca götürme düşüncemizi paylaştık” dedi.
HÜRRİYET
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