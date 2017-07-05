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'CHP'ye PKK ve FETÖ omuz veriyor'

'CHP'ye PKK ve FETÖ omuz veriyor'.15147
  • Giriş : 05.07.2017 / 19:39:00
  • Güncelleme : 05.07.2017 / 19:50:36

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Bahçeli, CHP'ye yüklendi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bilinmezlik bir yandan,belirsizlik diğer yandan umutları soldurup heyecanları buduyor.Türkiye huzursuzluğun sıkı markajına girmiş bulunuyor.

Konsensüs hakim olsun diyoruz, kaos tetikçiliği yapıyorlar; milli birlik ve kardeşlik kökleşsin istiyoruz; krizden medet umuyorlar.

21 gündür adalet için yürüyorlar! Şimdiye kadar ne buldular bilmiyorum, bileni de görmedim. Göreceğimi ise hiç sanmıyorum.

Düşünüyorum, acaba talih kapıyı ne zaman çalacak? Düşünü kurup sorguluyorum, muhteşem tarihimiz ne zaman dirilip geleceğimizi kavrayacak?

Zulüm ve terör adaletsizliktir değil mi? Evet. O halde, terör örgütlerinin siyasi kuryeleriyle kol kola yol yürümek nasıl adalet olacaktır?

Batman’da şehit edilen Müzik Öğretmeni Aybüke kızımızın acısını bir kez olsun paylaşmayan, terörü lanetlemeyen HDP mi bize adalet öğretecek?

Şehidin şühedanın kanını dökenleri öven, göklere çıkaran siyasi çürümüşlerle aynı hizada adalete yürüyenler iflas ve hezimettedir.

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