Bahçeli 'cumhur ittifakı' için sahada!
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhur ittfakı için kolları sıvadı. Bahçeli ve kurmayları cumhur ittifakını vatandaşlara anlatmak için sahaya inmeye hazırlanıyor.
18 Mart 2018’de Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacak olan 12. Olağan Büyük Kurultay için çalışmalarını tamamlayan MHP yönetimi ve milletvekilleri, Ocak ayında sahaya inmeye hazırlanıyor. Genel Merkez yönetimi ve milletvekilleri tek tek teşkilatları gezecek. 2019’a kadar sahada olacak olan MHP yönetimi ve milletvekilleri, ilk olarak Bahçeli’nin “cumhur ittifakı” formülünü tabana anlatacak. Bahçeli’nin “Cumhur modelinde bir sır var. Sabredin” sözleriyle merak uyandırdığı formüle ilişkin tabanın merak ettiği sorular cevaplanacak. MHP’nin baraj sorunu olmadığına ilişkin mesajlar da tabana iletilecek.
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