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Bahçeli: Cumhurbaşkanı'nın yanındayız

Bahçeli: Cumhurbaşkanı'nın yanındayız.15147
  • Giriş : 07.10.2017 / 13:41:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İdlib harekatı ile ilgili açıklama yaptı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib harekatı ile ilgili yaptığı açıklamasında Milliyetçi Hareket Partisi olarak tutarlı politikaları desteklediklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu niteledi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye kendi güvenliği ve oaradaki vatandaşların güvenliği açısından her türlü tedbiri almış ve bunun devam edeceği inancındayız. Sayın Cumhurbaşkanı bunları bizimle de paylaşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı çok yönlü olayları takip ediyor ve kararlı bir davranış içinde bulunuyor. Kendilerine başarılar diliyoruz. MHP olarak bu tutarlı politikalar devam etttiği sürece Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanındadır" dedi. 

TRT

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