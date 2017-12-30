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Bahçeli'den 2018 mesajı!

Bahçeli'den 2018 mesajı!.13623
  • Giriş : 30.12.2017 / 17:08:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıl mesajı yayımladı.

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Büyüyen Beşik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıl için yayınladığı mesajında sivillere yargı muafiyeti konusuna değindi. Bahçeli, söz konusu düzenlemeye gelen eleştirilere tepki gösterdi.

Mesajında, 696 sayılı KHK'daki düzenlemenin, 15 Temmuz'da darbe girişimine karşı koyanları güvence altına aldığını belirten Bahçeli, ''Bunu sulandırmak, sabote etmek cahillik değilse, bilinmelidir ki Türkiye husumetidir" dedi.

MHP Lideri, mesajında 2018'den beklentilerini de anlattı.

Sosyal ve ekonomik refahın artmasını beklediğini dile getiren Bahçeli mesajını, "2018'in barışa, birliğe, beraberliğe, dostluğa, kaynaşmaya ve huzura vesile olmasını diliyorum" diye bitirdi.

NTV

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