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Bahçeli'den 2018 mesajı!

Bahçeli'den 2018 mesajı!.16954
  • Giriş : 08.01.2018 / 10:47:00

MHP lideri Bahçeli, 2018'de siyasetin hareketli geçeceğini belirtti.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın mensupları ile yaptığı toplantısında 2018 yılı ile ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarınnı satır başları şöyle:

TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin kurultay süreci bu yıl içinde yaşanacaktır. Belki de 2018 yılının yarısına kadar siyasi partiler büyük kurultaylarını tamamlayacaklardır. Büyük kurultaylarını tamamlamış olan partiler önemli hedefler ortaya koyacaktır. Türkiye'yi ve dünyayı yorumlamanın gayreti içerisinde olacaklardır. Türkiye'nin siyasi gündemi olan 3 konu üzerinde faaliyetlerini sürdüreceklerdir. Yerel yönetimler seçimi bir tanesidir. Bugünkü takvime baktığımızda bunun günü 30 Mart 2019'dur. Diğer ise Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleridir. Bunun da tarihi 3 Kasım 2019'dur.

TRT

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