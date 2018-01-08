Bahçeli'den 2018 mesajı!
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın mensupları ile yaptığı toplantısında 2018 yılı ile ilgili açıklama yaptı.
Bahçeli'nin açıklamalarınnı satır başları şöyle:
TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin kurultay süreci bu yıl içinde yaşanacaktır. Belki de 2018 yılının yarısına kadar siyasi partiler büyük kurultaylarını tamamlayacaklardır. Büyük kurultaylarını tamamlamış olan partiler önemli hedefler ortaya koyacaktır. Türkiye'yi ve dünyayı yorumlamanın gayreti içerisinde olacaklardır. Türkiye'nin siyasi gündemi olan 3 konu üzerinde faaliyetlerini sürdüreceklerdir. Yerel yönetimler seçimi bir tanesidir. Bugünkü takvime baktığımızda bunun günü 30 Mart 2019'dur. Diğer ise Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleridir. Bunun da tarihi 3 Kasım 2019'dur.
TRT
DİĞER HABERLER
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na şok dava!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.
MHP lideri Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı
MHP lideri Bahçeli, Abdullah Gül'e adaylık konusunda uyarılarda bulundu.
Bakan: TBMM'nin önünde silahla bekledim
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, 15 Temmuz'a dair önemli açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu: Bu partide yeri yok!
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediyesi ile ilgili açıklama yaptı.
Erdoğan'dan Münir Özkul için açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Münir Özkul ile ilgili açıklama yaptı.
Erdoğan, Fransa'da böyle karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da büyük bir ilgiyle karşılandı.