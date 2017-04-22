Bahçeli'den %80 talimatı!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa değişikliği referandumunda çıkan sonuçlar üzerine harekete geçti. Bahçeli, seçmen tercihlerinin yönü gibi başlıkların incelenmesi için akademisyenlere çalışma yaptırılmasını şstedi.
Yönetimden referandum sonuçlarına ilişkin ayrıntılı rapor isteyen Bahçeli, oyların Türkiye dağılımı, partilerin daha önce aldığı oylar, seçmen tercihlerinin yönü gibi başlıkların da incelenmesi için akademisyenlere çalışma yaptırılması talimatını verdi.
ELEŞTİRİLERE KARŞILIK
Referandumda MHP tabanının yüzde 80’inin “Hayır” oyu kullandığı eleştirilerine karşılık, partide taban ve tavan olmadığı tezini vurgulayarak ülkücülerin Anayasa değişikliğini desteklediğini savunan MHP yönetimi, seçmen eğilimlerinin sandığa nasıl yansıdığını ölçmek için hem siyasi hem de bilimsel çalışma başlattı. MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, referandum sonucunu başarı olarak nitelendiren Genel Başkan Bahçeli, yönetimden referandumun oy analizi ile ilgili ayrıntılı bir rapor istedi.
Partilerin 7 Haziran, 1 Kasım genel seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 2010 referandumunda aldıkları sonuçların il ve bölge analizleri ile bunların referandum karşılaştırmasını da kapsayacak raporlarda, hangi parti tabanının nasıl oy verdiği tam olarak tespit edilemese bile genel eğilimlerin ortaya konulabileceği belirtildi.
TABLONUN NEDENLERİ
Bahçeli, bu raporlar hazırlanırken aynı zamanda partisinin yönetim kadrolarıyla değerlendirme toplantıları yapacak. Gelecek hafta milletvekilleri ve merkez yönetim kurulu (MYK) ile toplantı düzenlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi bekleniyor. Her milletvekilinden ve MYK üyesinden bölgesindeki tablonun nedenleri ve sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler alınacak. Farklı disiplinlerden destek alınarak bilimsel analiz yapılması da gündeme geldi. MHP kaynakları, bilimsel analizlerin daha geniş bir değerlendirme ortaya koyabileceğini ve bu analizlerle siyasi raporların birlikte değerlendirileceğini, referandumda seçmenin partilere yönelik mesajlarının daha doğru tespit edilebileceğini vurguladı.
HABERTURK
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