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Bahçeli'den ABD'ye sert sözler!

Bahçeli'den ABD'ye sert sözler!.16800
  • Giriş : 09.09.2017 / 15:03:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli, terör örgütü PKK üzerinden ABD'ye yüklendi.

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Ankara'nın tepkisine neden olan PYD yardımları ile ilgili görüş bildiren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 25 Eylül'de düzenlenecek referandum ile ilgili Amerika'ya yüklendi.

Bahçeli'nin konuşmasının satır başları şöyle:

Malazgirt'te yendiklerimiz, Çanakkale'de tepelediklerimiz, Sakarya'da ezdiklerimiz, İzmir'den denize döndüklerimiz PKK, PYD DHKP-C, IŞİD, FETÖ yoluyla önceden yapamadıklarını yapabileceklerini sanıyorlar. Görüyorsunuz sözde müttefikimiz olan ülkeler bu terör örgütlerine arka çıkıyor. Irak'ın kuzeyinden başlayarak akdenize ulaşan terör devleti kurma girilşimlerine hız verilmiştir.

25 Eylül'deki referandum ile Kürdistan'ın provası yapılacaktır. Asla izin verilmemelidir. İdlib üzerinden yeni ve vahşi bir hesap daha ortaya konmak istenmektedir. Bu tuzağa karşı dikkatli olunmak zorundadır. IŞİD bahanesiyle PKK-PYD'ye görülmemiş imkanlar sunanlar, Barzani'yi referandum için teşvik etmektedir.

İKİ YÜZLÜ ALMANYA..
Almanya'nın iki yüzlü ve temeli olmayan yaklaşımı utanmazlıktır. Almanya'da yaklaşan genel seçimler bazı çevreleri de Türkiye düşmanlığı propagansa yapma konusunda yarışa sokmuştur. Bir olmazsak bizi ayıracaklar. Aynı gemideyiz. Konu vatandır, konu devlettir, konu milletir. Türkiye çok sayıda düşmanla mücadele etmektedir. Bu mücadelede hükümetin de devletin de elbetteki yanındayız, destekçisiyiz. Terörle mücadelede ülkemizin ve milletimizin yanında duruyor ve sadece elimizi değil gövdemizi de taşın altına koyuyoruz.  Türk İslam nabzının attığı her yer için varız.

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