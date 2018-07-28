Bahçeli'den ABD'ye sert tepki
Amerika Birleşik Devletleriyle Türkiye arasında krize neden olan ABD'li rahip Brunson ile ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'yi hedef aldı.
Devlet Bahçeli: Malum Papaz serbest bırakılmazsa yaptırım uygulayacaklarmış! Bu üslup küstahça değil midir? Buyurgan, bulanık ve buruşmuş bir tavır sayılmayacak mıdır? Türkiye’nin tehditlere pabuç bıraktığı nerede görülmüş, nerede duyulmuştur?
DİĞER HABERLER
Akşener'in evinin önünde hareketlilik
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde hareketlilik yaşanıyor.
Külliye'den ABD için açıklama!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ile ilişkileri değerlendirdi.
Binali Yıldırım İzmir'e geldi
TBMM Başkanlığına seçilen Binali Yıldırım, yeni görevinden sonra ilk kez İzmir'e geldi.