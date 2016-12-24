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Bahçeli'den Fırat Kalkanı yorumu

Bahçeli'den Fırat Kalkanı yorumu.13960
  • Giriş : 24.12.2016 / 14:04:00
  • Güncelleme : 24.12.2016 / 14:02:22

MHP lideri Bahçeli, ülkenin gündemindeki operasyon hakkında konuştu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu töreninde Fırat Kalkanı Harekatı hakkında konuştu.

Bahçeli, sınır hattımızı terörist saldırılardan korumak için başlatılan Fırat Kalkanı operasyonunun zaferle taçlandırılması gerektiğini vurguladı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bir yandan FETÖ diğer yandan kanlı ikizi PKK, DAEŞ Türkiye'ye kast etme yarışına girdiler. 2016 yılı terör parantezine alındı, canlı bombalar sinemizde patladı. Türkiye kan kaybetmektedir, Türk milleti infaz ve ihanet kıskacındadır.

Fırat Kalkanı Harekatı kesinlikle zaferle taçlanmalıdır. Irak ve Suriye'de mesken tutmuş terör örgütleri Türkiye'nin bekasını tehdit etmektedir. Bu bakımdan El Bab operasyonundan alnımızın akıyla çıkmalıyız. El Bab'dan elimiz boş dönersek Diyarbakır'ı riske atarız. Ankara'yı tehlikeye sokarız.

Hiçbir küresel komplo Türkiye'nin teslimini göremeyecektir. Bu millet bağımsızlığını kurtarmak için gerekirse hep birlikte şehitliğe hazırdır. Türk milleti vatanı namus görmektedir. Ne diyordu Metehan hasımlarına: Benden eyerimi isteyin, atımı isteyin, çadırımı isteyin yine vereyim. Fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin, vermem veremem. 2'inci Abdülhamid nasıl seslenmişti: Bir karış toprağını dahi olsa vatanımı satmam. Zira bu vatan bana değil milletime aittir.

Millet olmanın en bariz vasfı insanları birleştiren ortak noktaların olmasıdır. İç savaş çıkarmak istiyorlar, oyuna gelmeyelim.

Fırat Kalkanı Harekatı zaferle taçlanmalıdır. Ülke olarak kimsenin toprağında gözümüz yoktur.

Ankara hedef alınıyorsa Süleyman Şah Türbesi bırakılıp kaçılmasından dolayıdır. Bu itibarla Musul diyoruz, Kerkük diyoruz, Halep diyoruz, Misak-ı Milli'nin onurundan cesaretle bahsediyoruz."

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