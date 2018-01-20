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Bahçeli'den Afrin için flaş yorum!

Bahçeli'den Afrin için flaş yorum!.15147
  • Giriş : 20.01.2018 / 15:16:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afrin operasyonu hakkında açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrin operasyonu  açıklaması sonrası değerlendirmede bulundu.

MHP Genel Başkanı, "Allah ordumuzu muvaffak etsin" dedi.

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