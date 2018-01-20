Bahçeli'den Afrin için flaş yorum!
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrin operasyonu açıklaması sonrası değerlendirmede bulundu.
MHP Genel Başkanı, "Allah ordumuzu muvaffak etsin" dedi.
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