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Bahçeli: Hanımefendiyi ikna etmeliler

Bahçeli: Hanımefendiyi ikna etmeliler.18490
  • Giriş : 23.07.2018 / 11:05:00
  • Güncelleme : 23.07.2018 / 11:11:52

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'nin olağanüstü kongre kararına ilk yorum geldi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'nin Afyon'da yapılan kampından sonra yaşanan olayları soran bir grup gazeteciye şu yorumu yaptı:

KORAY AYDIN VE ARKADAŞLARINA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Öncelikle İP'in kendi iç işleriyle ilgili konularda yorum ve değerlendirme yapmayı etik bulmayız. Hanımefendi twitter üzerinden bir açıklama yaparak aday olmayacağını ilan etmiş bulunuyor. Bu durumda Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler. Ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar. Bu demokrasi ve İP açısından son derece faydalı olacaktır.

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