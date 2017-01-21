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Bahçeli'den anayasa teklifi açıklaması

Bahçeli'den anayasa teklifi açıklaması.13960
  • Giriş : 21.01.2017 / 08:48:00

Devlet Bahçeli, anayasa teklifi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Kavgaların yaşandığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylama ile Anayasa değişiklik teklifinin kabul edilmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuya ilişkin kısa bir açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk milleti, yapacağı kendi değerlendirmesiyle de yine milletimize bir fayda sağlayacaktır" dedi.

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