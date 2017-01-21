Bahçeli'den anayasa teklifi açıklaması
Kavgaların yaşandığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylama ile Anayasa değişiklik teklifinin kabul edilmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuya ilişkin kısa bir açıklama yaptı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk milleti, yapacağı kendi değerlendirmesiyle de yine milletimize bir fayda sağlayacaktır" dedi.
DİĞER HABERLER
Saffet Sancaklı: Bu çok ağır geldi
Eski futbolcu olan MHP'li vekil Saffet Sancaklı yaşadığı zor günleri anlattı.
Kavgaya karışan vekile koruma!
Meclis'teki kavgaya karışan AK Partili vekil Gökçen Özdoğan Enç'e koruma verildi.
Başbakan: Onun karnesini ben vereceğim
Başbakan Binali Yıldırım, Bakan Yılmaz'ın karnesini kendisinin vereceğini belirtti.
Başbakan: Derdimizi halka anlatacağız
Başbakan Binali Yıldırım, referandum sandığı ile dertlerini halka anlatacaklarını belirtti.