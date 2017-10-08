Bahçeli'den Ankara mitinginde flaş sözler!
MHP lideri Bahçeli, Ankara'da gerçekleştirdikleri "Kerkük" mitinginde "boş konuşmadıklarını" belirterek söylemlerinin dikkate alınması gerektiğini kaydetti.
Bahçeli’nin sözlerinden satır başları:
En az 5 bin ülkücü Kerkük için hazır bekliyoruz. Milliyetçi ülkücü hareket ölüm karşısında sınırsız imtihandan geçmiştir.
5 bin ülkücü demişsek karar verilmiş, söz bir kez ağızdan çıkmıştır.
Dediğimiz yapar yaptığımızı da dosta düşmana delilleriyle gösteririz.
Boş konuşmuyoruz, kuru sıkı atmıyoruz.
Çürük zihniyet diyor ki, “Kerkük’ü alalım diyen Diyarbakır’ı verirmiş.”
82 Kerkük, 83 Musul dedik. 84’ü söyleseydik herhalde bunlar çılgına dönecekti.
İdlib'te yeni bir operasyon başlamıştır. Darısı Afrin'in başınadır.
MHP, devletin ve hükümetin yanında sağlam, tavizsiz, milli çıkarlara uygun bir şekilde duracaktır. Aynı siperdeyiz, aynı cephedeyiz, aynı saftayız. Türkiye'nin tüm düşmanlarına karşı biriz, beraberiz, çok güçlüyüz.
Bu iradeyi kıramayacaklar, bu azmi bozamayacaklar, bu kaleyi aşamayacaklar. Şayet Barzani aklını başına almazsa bir gece orada görünmek, bağımsızlıkta ısrar ederse Misak-ı Milli'nin namusunu çiğnetmemek bizim boynumuzun borcudur.
DİĞER HABERLER
İşte Erdoğan'ın yıllar önceki fotoğrafı
Bugün Cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.
Fatih Altaylı, Sedat Peker'i mahkemeye verdi
Gazeteci / yazar Fatih Altaylı ile Sedat Peker, mahkemelik oldu.
ABD'den sürpriz telefon!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı, Aliyev'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan'dan Barzani'ye mesaj: Kaybedeceksin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesud Barzani ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'dan kritik İdlib açıklaması
İdlib harekatı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.