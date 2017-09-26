Bahçeli'den Barzani'ye sert mesaj!
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bağımsızlık referandumu ile ilgili IKYB lideri Mesud Barzani'ye sert mesajlar gönderdi. Bahçeli, Barzani'nin sona yaklaştığını belirtti.
MHP Lideri Bahçeli, “Barzani, sonu hüsranla bitecek bir macera yolculuğunu başlatmıştır. Çocukluk hayalinin nasıl kâbusa dönüşeceğini yaşayarak görecektir.” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada “Barzani ve Peşmergelerinin 25 Eylül 2017’de yaptıkları, hukuki ve siyasi meşruiyeti olmayan ‘korsan referandum’ yok hükmündedir, kâğıt üzerinde kalmaya mahkûmdur” ifadelerini kullandı. Bölgede hüküm süren çatışma ve kargaşa ortamından yararlanarak fiili durum oluşturma hevesinde olan ve uluslararası camiaya meydan okuma cüretini gösteren Barzani’nin ateşle oynadığına dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:
“Irak Merkezî Hükûmeti’nin, bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun tüm uyarılarına kulak tıkayan Barzani’nin bağımsızlığa giden ilk adım olarak gördüğü sözde referandum, bölge için çok karanlık bir dönemin habercisidir. Barzani, çok ağır bir bedel ödeyeceği ve sonu hüsranla bitecek bir macera yolculuğunu başlatmıştır. Çocukluk hayalinin nasıl kabusa dönüşeceğini yaşayarak görecektir. Irak anayasasında tartışmalı bölge olarak kabul edilen yerlerin de referanduma dahil edilmesi ve Türkmenlerin tarihi topraklarının zorla ilhak edilmeye çalışılması, her yönüyle bir cinnet belirtisi olmuştur. Türkiye, başta Kerkük olmak üzere tarihî Türkmen illerine zorla el konulması girişimlerini ve kuzey Irak’ta suni bir bağımsız Kürt devleti kurulmasını hiçbir şart altında kabul etmeyecektir.”
Irak’taki Türkmenlerin millî benlikleri ve varlıklarının çok ciddi biçimde tehlike altında olduğunu belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:
“Barzani ve Peşmergeleri Türkmenlerin tarih boyunca yaşadıkları topraklara göz dikmiştir. Türkiye’nin buna izin vermeyeceğini, Türkmenlere karşı girişilecek baskı, tehdit, zulüm ve saldırıların karşılıksız kalmayacağını herkes çok iyi bilmelidir. Türkiye’nin fiilî askeri güç kullanımını da içeren etkili ve kapsamlı bir caydırıcılık politikası izlemesi ve bunun için gerekli tüm önleyici ve zorlayıcı tedbirleri süratle belirleyerek gelişmelerin seyrine göre tedricen uygulamaya koyması kaçınılmaz hâle gelmiştir. Bu konu Türkiye için hafife alınamayacak bir millî güvenlik sorunudur. Milliyetçi Hareket Partisinin, hükûmetin bu amaçla kararlılıkla atacağı adımların ve alacağı tedbirlerin sonuna kadar yanında ve arkasında duracağını bir kere daha ilan etmek istiyorum.”
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