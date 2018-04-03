Bahçeli'den 'büyüme' açıklaması
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye ekonomisindeki 7,4'lük büyüme önemlidir. bundan ancak mutluluk duyarız" dedi.
DİĞER HABERLER
Bakan'dan taşeron açıklaması!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, taşeron ile ilgili açıklama geldi.
Başbakan, Bahçeli ile görüşecek
Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Çavuşoğlu, Pakistanlı Bakan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistanlı Bakan ile görüştü.
Başbakan'dan Van Valisi'ne mesaj
Başbakan Binali Yıldırım, Van Valisi Murat Zorluoğlu'na mesaj gönderdi.
Erdoğan: Faizleri düşüreceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizler konusunda önemli açıklamalarda bulundu.