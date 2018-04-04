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Bahçeli'den CHP'ye: Akıllı olun

Bahçeli'den CHP'ye: Akıllı olun.11503
  • Giriş : 04.04.2018 / 08:16:00

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt verdi.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'in seçime yönelik sert açıklamalarına tepki gösterdi. Özgür Özel 'Seçim güvenliği ordusu kuruyoruz' demişti.

MHP lideri "Seçim güvenliği ordusu kuruyoruz" diyen CHP'li Özel'e sert çıktı: Ortalığı velveleye, fitne, fesata vermeye çalışırlarsa bunların karşılarına dikilmek bizim için şart olacaktır...

Bahçeli, özetle şunları söyledi:

Türk ekonomisinin yüzde 7,4 büyümesi takdir edilecek bir durumdur. Parti olarak Türkiye'nin büyümesinden sadece mutluluk duyarız. Türkiye hedef ülkedir. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler, döviz silahını da çekmişlerdir. Türk lirasının döviz karşısında erimesi bunun sonucudur. Türk lirasının döviz karşısında erimesi, faizin tırmanması, baskı kurmak için ayak oyunudur. Emperyalizm bütün enstrümanlarını harekete geçirerek dehşet tablosunu genişletmenin peşindedir. Üzerimizde hesap yapanların kalemleri kırılmalı, hesapları dürülmeli, burunların fitil fitil getirilmelidir. Milletimizi üzmeye çalışanları buna pişman etmeliyiz.

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