Bahçeli'den ekmek zammına tepki
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından açıklanan yüzde 15'lik zam oranı ile ilgili konuştu ve bunun vicdani olmadığını savundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekmeğe yapılması beklenen yüzde 15'lik zam ile ilgili konuştu. Bahçeli ekmeğe yapılan yüzde 15 zammın insani ve vicdani olmadığını söyledi.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bugünkü toplantıda yaptığı açıklamada, illere göre artış oranı farklılık gösterebileceğini, bazı illerde daha düşük oranda artış yaşanabileceğini ancak hiç bir ilde artışın yüzde 15'i, fiyatın da kilogram başına 5.75 TL'yi geçmeyeceğini belirtti.
HÜRRİYET
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