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Bahçeli'den flaş 16 Nisan açıklaması!

Bahçeli'den flaş 16 Nisan açıklaması!.13623
  • Giriş : 23.04.2017 / 15:52:00

Bahçeli, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu hakkında konuştu.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 16 Nisan'da Anayasa Değişikliği referandumunun bir milat olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sokakta bulunmadığı vurguladı.

TBMM'nin 97. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen özel oturumda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tarih egemenlerin kanlı ve karmaşık ilişki ağlarının sahnesidir. Egemenlik paylaşılması mümkün olmayan bir bütündür ki aksi halde karmakarışık olacaktır. Egemenlik, mukadderata yön vermek, varoluşa istikamet çizmektir. Türk milleti tam 97 yıl önce egemenliği eline almıştır" dedi.

"16 Nisan bir milattır. Kimse sokaklardan medet ummamalıdır" diyen Bahçeli'nin  konuşmasının satır başları şöyle: "Bu Meclis öyle maneviyata sahiptir ki, kurbanlarla tekbirlerle çalışmaya başlamıştır. Türk milleti muhteşem varlığı üzerinde hesap yapanlara karşı kenetlenmiş, mücadele ruhu kökleştirilmiştir. Mekteplerden gelen sıralar üzerinde, kahveden alınan iki asma lamba altında, egemenlik asli ve asıl sahibine geçmiştir. TBMM yeniden doğuşun mükafatıdır. İlk Meclis'in emsalsiz mücadelesi sayesinde "Ya manga, ya himaye" diyenler, "Ya istiklal, ya ölüm" diyenlerin sesleri ile silinmişler ve bir daha da ses çıkaramamışlardır. Milli namus ayağa kalkmış, düşmanları defetmiştir. 16 Nisan halk oylamasından sonra TBMM daha da güçlenmiştir. 23 Nisan ruhu pekişmiştir.

CUMHURİYETİ SOKAKTA BULMADIK

16 Nisan halk oylamasından sonra TBMM daha da güçlenmiştir. Hiç kimse kriz çığırtkanlığı yapmamalıdır. Hiç kimse sokaklardan medet ummamalı, bunu aklına dahi getirmemelidir. Türkiye Cumhuriyeti sokakta bulunmadı, sokakta kurulmadı, sokakta da bırakılmayacaktır. Zalimleri açtıkları ateş çukuruna döken milletimiz, sinsi ve alçak operasyonlara elbette teslim olmayacaktır. Türk milleti 16 Nisan’da sandık başına giderek, hükümet etme sistemini değiştirmiştir. Bu bir milattır, herkes için bağlayıcıdır. Böylelikle kuvvetler ayrımı netleşmiş, bayat iddialar aksine, meclisimizin alanı genişlemiştir, kuvvet kazanmıştır.

İlk Meclis’in muhterem mensupları ne yaptıysa, 15 Temmuz gecesi aynısı yapılmış ve bir destan yazılmıştır. Meclis dün vatana sahip çıkmıştır, yine çıkmaktadır. İşgallerin önü kesilmişse, esaret zincirleri atılmışsa, bunun itibarları milli faziletin övünç madalyası TBMM’ye aittir. 97 yıl evvel beka mücadelemizi veren gazi meclis yine aynı iradeyle varlığını korumaktadır. TBMM’nin kuruluşu, Türk milletini tarih sahnesinden silinmek istediği bir dönemde tüm dünyaya ilanıdır. Meclis milletin sesidir. Unutulmasın ki 23 Nisan 1920 hiçbir zaman ihmal ve inkar edilemeyecektir.

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